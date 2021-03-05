Rize'de 23 hektarlık alanda riskli binaların yıkımı başladı (2)

TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDURize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu.

TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDU

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ