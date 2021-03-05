Rize'de 23 hektarlık alanda riskli binaların yıkımı başladı (2)
05.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:39
TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDURize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu.
TEK DARBEYLE YERLE BİR OLDU
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelince tahliye edilen yapıların, bugün başlayan yıkımı sırasında 4 katlı bir blok, kepçenin tek darbesi ile bir anda yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ