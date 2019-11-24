Rize'de 21 yayla evi soyuldu
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Rize'de 21 yayla evi soyuldu

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Ceymakcur Yaylası'nda, 21 ev kimliği belirsiz kişi ya da kişiler soyuldu.

24.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:41
Rize'de 21 yayla evi soyuldu

RİZE'nin ilçesi Ceymakcur Yaylası'nda, 21 ev kimliği belirsiz kişi ya da kişiler soyuldu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Cekmakcur Yaylası'ndaki evlerine çıkan vatandaşlar, kapı ve pencerelerin kırıldığını, evlerin soyulduğunu fark etti. Boş haldeki 21 yayla evine giren hırsız ya da hırsızlar, bakır kaplar, jeneratör ve tarım araç ve gereçlerini çaldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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