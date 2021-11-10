Rize'de 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'nin Pazar ilçesinde, 2 kilo 640 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde, 2 kilo 640 gram esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Başköy köyünde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, cam ve plastik kavanozların içerisinde 2 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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