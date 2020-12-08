Rize'de 2 bin hastaya evde bakım hizmet veriliyor
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Rize'de 2 bin hastaya evde bakım hizmet veriliyor

08.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:30
Rize'de 2 bin hastaya evde bakım hizmet veriliyor

Rize'de yaklaşık 2 bin hastaya evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Rize'de yaklaşık 2 bin hastaya evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, evde sağlık hizmetleri iş yükünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde artarak devam ettiği belirtildi.

Salgınla birlikte özellikle yaşlı ve engelli hastaların sağlık hizmeti ihtiyaçlarının ev ortamında sürdürülmesi için büyük çaba sarf edildiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 2011 yılından beri uygulanan evde sağlık hizmetlerinden Rize'de 2011-2020 yılları arasında yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verildiği aktarılan açıklamada, hastalara bugüne kadar 70 bin ziyaret gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rize Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mustafa Sakın'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Virüs nedeniyle evde sağlık hizmetlerinin önemi arttı. İzolasyon tedbirlerinden dolayı özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere risk grubunda bulunan kişilerin hastane ortamından uzak tutulması gerekmektedir. Bu konuda gerekli hassasiyet gösteriliyor. Evde bakım hizmeti yoğun şekilde devam ediyor. Halen il genelinde aktif olarak 2 binden fazla hastanın ev ortamında takibi yapılmaktadır. Bu hastaların tıbbi ihtiyaçlarının yanında verilen hizmeti daha kaliteli hale getirmek, hasta ve hasta yakınlarının ergonomik rahatlıklarını sağlamak amacıyla hastalara, hastane tipi karyola temini de yaparak bakım kalitesini arttırmaya çalıştık. 2011 yılından itibaren ilimizde toplam 1800 hasta yatağı temin ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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