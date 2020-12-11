Rize'de 2 araç alev alev yandı
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Rize'de 2 araç alev alev yandı

11.12.2020 01:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:58

Rize'de 2 araç alev alev yandı Rize'de park hainde bulunan 2 araç ve orada bulunan süper markete ait paletler alev aldı.

Rize'de 2 araç alev alev yandı

RİZE - Rize'de park hainde bulunan 2 araç ve orada bulunan süper markete ait paletler alev aldı.

Olay Merkez'e bağlı Taşlıdere Mahallesi Menderes bulvarı üzerinde gece 00.00 sularında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü park halinde ki 1 araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanında bulunan diğer araca da sıçradı. Aynı zamanda olay yerinde bir bulunan süper markete ait tahta paletlerde alev aldı. Mahalle halkının alevleri fark etmesi üzerine hemen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Yangının çıktığı bölgeye yakın olan bir binada bulunan bazı ev sahipleri ise evlerini boşaltarak sokağa çıktı. Yangın esnasında Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alsa da 2 araç da kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 50 dakika trafiğe kapalı olan yol yangının söndürülüp soğutma çalışmalarının başlamasıyla trafiğe açıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Rize'de 2 araç alev alev yandı
Rize'de 2 araç alev alev yandı
Rize'de 2 araç alev alev yandı
Rize'de 2 araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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