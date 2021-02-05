Rize'de 165 bini aşkın kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte 165 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını, aşı olan kişi sayısının ise 12 bin 500'ü geçtiğini söyledi.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de vatandaşların büyük oranda Kovid-19 ile mücadele kurallarına uyduğunu belirtti.

Kovid-19 ile mücadelenin çok ciddi bir şekilde sürdürülmek zorunda olduğunu vurgulayan Çeber, "Herkes sıkıldı, bunaldı. Kafeteryalara ve restoranlara oturmayı, yemek yemeyi özledik ama bunun başka bir yolu yok. Sosyal hareketlilik ne kadar çok artarsa salgın sayısının yükselmesi anlamına geliyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Çeber, insanların maske konusuna dikkat ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzde 90 oranında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sosyal mesafeye daha önceki dönemlerde olduğu gibi dikkat ediyoruz. İnsanlarımızın duyarlılığı çok arttı. Temel risk olarak bizim gördüğümüz ve gözlemlediğimiz filyasyon çalışmalarında ortaya çıkan mesele sosyal ilişkiler. Ev oturmaları, akraba ve komşu ziyaretleri. Düğünleri bir şekilde hallettik. İnsanlarımız cenazelerde acıları paylaşmayı ve taziye işlerine çok önem veriyor. Bu bizim güzel hasletimiz ama bu dönemde en çok vaka olaylarını taziye evlerinden ve taziyelerden alıyoruz. Bu konuda biraz daha hassas olmamız gerekiyor."

Rize'de bugüne kadar 165 binin üzerinde test yapıldığını aktaran Çeber, "Bu ciddi bir sayı. Hemen hemen nüfusumuzun yarısının testi yapıldı. Aşı konusunda da 12 bin 500'ü geçtik." diye konuştu.

Çeber, mutasyonlu virüsün artık ülke genelinde görülmeye başlanıldığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir hemşehrimiz, İstanbul'da yurt dışından gelen yakınları ile temasından olsa gerek mutasyonlu virüse maruz kaldı. Sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz çok iyi çalışıyor. Hemşehrimiz ilimize gelmeden bu riski gördük. Gelir gelmez testi yapıldı. Ankara'dan da teyit yapıldı. Hemşehrimiz bu erken müdahaleden dolayı uygun şartlarda tedaviye alındı ve iyileşti. Onunla en az teması olan, ismini vermediği diğer akrabalar dahil unutmuş olduğunu düşündüğümüz herkesin testi yapıldı. Yeni bir mutasyonlu virüs görülmedi. Rize olarak bunu bu şekilde atlatmış olduk. Mutasyonlu virüs yeni bir risk. İnşallah kısa bir süre içinde bu işin üstesinden geliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal