Rize'de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konferansı
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Rize'de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konferansı

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu konferans düzenlendi.

Rize'de
16.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:22

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu konferans düzenlendi.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, hiçbir zaman inancı doğrultusunda taviz vermediğini belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarını hiç kimsenin himmet paralarıyla yetiştirmediğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Ben çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim. Yedirdim, içirdim ve yetiştirdim. O Fetullah Gülen diyor ki 'Onların evleri batsın, ocakları sönsün.' Yaptığı bedduaları, 15 Temmuz gecesinde Marmaris'ten uçak kalkınca içinde bulunan 8 aylık torunum Sadık Eymen için yaptığını biliyoruz. Sana bana iftira atarlarsa bunlara gereken cevabı vermek boynumuzun borcudur."

Albayrak, kendisini dünyanın en bahtiyar neslinden saydığını da belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan için 'Necmettin Erbakan hocaya ihanet etti.' diyorlar. Hangi adamınız oğluna Necmettin Bilal ismini verdi?" ifadesini kullandı.

Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayağımızı yere sağlam basarak, hiç kimseye minnet etmeden hak bildiğimiz yolda yürümek boynumuzun borcudur. Şimdi söylemek değil, yapmak zamanıdır. Hepimiz sorumluyuz. Çünkü bu memleket bizimdir. Hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Türkiye'nin sorunlarına eğilenleri Allah muzaffer kılsın."

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Albayrak'a çay hediye etti.

Konferansa, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, öğretim görevlileri ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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