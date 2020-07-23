Rize'de 12 kök kenevir ve 120 gram esrar ele geçirildi
Rize'de düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
23.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:07
Rize'de düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye beldesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 4 adres ve eklentilerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan üç kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA