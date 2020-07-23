Rize'de 12 kök kenevir ve 120 gram esrar ele geçirildi Rize'de düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye beldesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 4 adres ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 12 kök Hint keneviri ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan üç kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA