Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken karnından yaralandı
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Çayeli, Rize, Güncel

Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken karnından yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde silahla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

17.04.2020 01:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:14
Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken karnından yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde silahla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeltepe köyünde Ş.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuk, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynamaya başladı.

Silahın ateş almasıyla karnından vurularak yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Ş.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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