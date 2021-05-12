Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de 11 sivil toplum örgütü, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezi inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağı'nın doğayı katlettiği yönündeki açıklamaların gerçek niyetle yapılmadığını bildirdi.

Rize'de 11 sivil toplum örgütü, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezi inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağı'nın doğayı katlettiği yönündeki açıklamaların gerçek niyetle yapılmadığını bildirdi.

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, bazı sivil toplum örgütleri adına yaptığı yazılı açıklamada, işin niteliğini hiç araştırmadan yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilen bazı grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtti. Aykırı açıklamada bulunan grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdiklerinin hafızalardan silinmediğini vurgulayan Peçe, şunları ifade etti:

"Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır."

Peçe, PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım baroların ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "Soykırım" olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesinin değil ABD Başkanının yanında yer aldığını savunan Peçe, şöyle devam etti:

"Bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Elbette doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak ilimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir."

Peçe, açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşünceleri olduğunu kaydetti.

Açıklamaya, Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi, 53 Gazeteciler Derneği destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Eda Ece Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 00:56:11. #1.15#

title