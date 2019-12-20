Rize'de 10 ton küçük boy balığa el konuldu

20.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:38

Rize'de avlanmasına izin verilen boyutlardan küçük oldukları gerekçesiyle 10 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ardeşen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sahil güvenlik ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 10 ton balık ele geçirildi.

Kaynak: AA