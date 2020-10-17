Rize'de 10 kilogram esrar ele geçirildi
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Rize'de 10 kilogram esrar ele geçirildi

17.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:32
Rize'de 10 kilogram esrar ele geçirildi

Rize'nin Pazar ilçesinde 10 kilo 157 gram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde 10 kilo 157 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı bir köyde T.K, G.K. ve M.Y'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 10 kilo 157 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 gram Hint keneviri tohumu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

T.K, G.K. ve M.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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