Rize'de, 1 köyün tamamı ile 2 köyde kısmi karantina kararı
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Rize'de, 1 köyün tamamı ile 2 köyde kısmi karantina kararı

25.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:15
Rize'de, 1 köyün tamamı ile 2 köyde kısmi karantina kararı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalar karantinaya alındı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalar karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında 5'inci sırada yer alan Rize'de, Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yeniyol köyünün tamamı ile Şenyurt köyündeki 2 hane, Köprüköy köyünde ise 2 bina karantinaya alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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