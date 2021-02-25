Rize'de, 1 köyün tamamı ile 2 köyde kısmi karantina kararı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalar karantinaya alındı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalar karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında 5'inci sırada yer alan Rize'de, Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yeniyol köyünün tamamı ile Şenyurt köyündeki 2 hane, Köprüköy köyünde ise 2 bina karantinaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ