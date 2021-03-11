Rize'de 1 köy karantinaya alındı
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Rize'de 1 köy karantinaya alındı

11.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:03
Rize'de 1 köy karantinaya alındı

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Rize Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarihli ve 6 sayılı kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Köprüköy köyünde 11 Mart 2021 tarihi, saat 16.00'dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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