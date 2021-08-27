Rize'de 1 kilo 708 gram esrar maddesi ele geçirildi
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Rize'de 1 kilo 708 gram esrar maddesi ele geçirildi

Rize'de 1 kilo 708 gram esrar maddesi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de 1 kilo 708 gram esrar maddesi ile 21 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de 1 kilo 708 gram esrar maddesi ile 21 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesine bağlı Yurtsever köyünde R.S, E.S. ve Ç.S'nin uyuşturucu imal edip sattığı ve kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 708 gram esrar maddesi ile 21 kök kenevir bitkisinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler R.S, E.S ve Ç.S, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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