Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
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Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi

Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonlarda Temmuz ayı içerisinde çeşitli suçlara karıştığı gerekçisiyle 683 kişi yakalanırken, 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonlarda Temmuz ayı içerisinde çeşitli suçlara karıştığı gerekçisiyle 683 kişi yakalanırken, 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de terör, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 617 kişi ve adli makamlarca haklarında 'Yakalama Emri' çıkartılan 66 kişi olmak üzere toplam 683 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bunlardan 42'si ise sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 13 Adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 209 adet tabanca fişeği, 4 adet bıçak, 33 kök kenevir bitkisi, 34 gram toz-kubar esrar maddesi, (115 gram) metamfetamin maddesi, 42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 342 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi. - RİZE

Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
Rize'de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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