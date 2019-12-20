Rize'de 1,5 ton istavrite el koyuldu
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Rize'de 1,5 ton istavrite el koyuldu

RİZE'de, denetimler sırasında boy sınırlamasına takılan 1,5 ton istavrite el koyuldu.

20.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:22
Rize'de 1,5 ton istavrite el koyuldu

'de, denetimler sırasında boy sınırlamasına takılan 1,5 ton istavrite el koyuldu. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince av yasakları kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Pazar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SAGET-34) ve Pazar Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle yaptığı denetimlerde boy sınırlamasına takılan, 1,5 ton ağırlığındaki 100 kasa istavrite el koyuldu. Belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balıkçı hakkında idari yaptırım cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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