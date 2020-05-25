RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor
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RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyorRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen 6 bin 331 kişiye, arife ve bayramın birinci günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekip tarafından 'Covid-19' testi yapıldı.

25.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:29

Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen 6 bin 331 kişiye, arife ve bayramın birinci günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekip tarafından 'Covid-19' testi yapıldı. Köylerde gezen ekibin, test ve numune alma çalışmaları sürerken, karantinada olan ve test sonuçları negatif çıkanların bahçelerine girip, çay hasadına başlayacağı belirtildi. Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor. Rize'ye gelmek için seyahat izin belgesi talep eden 36 bin kişiden 16 bin 367'si, kente ulaşırken, özel kıyafetler giyip, tedbirlerle tarama yapan ekip, 'Covid 19' testi için arife ve bayramın birinci günü toplam 6 bin 331 kişiden örnekler aldı. İşlemler, kente giriş yaptıklarında kayıtları alınanlara muhtarlıklar aracılığıyla ulaştılıp, belirlenen noktada yığılma olmasının da önüne geçilerek, yapılıyor. Testi negatif çıkan üreticiler, evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evdeki diğer kişiler ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası dışında başka alanda bulunamayacak.

'NUMUNE ALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Çalışmalara ilişkin konuşan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 'Her gelen ailenin kontrol noktasında ekipler tarafından ayrıntılı adresi ve telefon numaraları alınıyor. Alınan bu veriler sağlık müdürlüğümüze gönderiliyor. Her bir ailemizi ve muhtarlarımızı her gün arayarak süreç hakkında bilgi veriyor ve hal hatırlarını sağlık durumları hakkında bilgileri alıyoruz. Numune alma süreci başladı. Ailelerin mahallelerine yerlerine giderek steril ortamda sosyal mesafe kurallarına uygun testlerini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan bu kadar çok insana özellikle semptomsuz ve bulgusu olmayan vatandaşlarımıza test yapıyor olmamız korana sürecinin gelişimi açısından önümüzü görmemize de yardımcı olacak. Bize yol gösterecektirö dedi.

'ENERJİMİZ YÜKSEK ÇALIŞIYORUZ"

110 kişilik sağlık ekibinde yer alan Ümmü Sıla Uçar da filyasyon ekipleri ile beraber yaklaşık 2,5 aydır sahada olduklarını belirterek, 'Pozitif çıkan hastaların temas takiplerini gerçekleştiriyoruz, şimdi de numune alımı için sahadayız. Seyahat izin belgesi ile gelen çay üreticisinin hasada başlayabilmesi için bizler de bayram günü vatandaşlarımızdan numune alıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla köylerimize mahallelerimizde giderek listelerde belirtilen kişilerden sürüntü alıyoruz. Sadece bizler değil tüm kurumlardaki arkadaşlarımızda sahada, enerjimiz yüksek, çalışıyoruz. 2 günlük süre içerisinde çok sayıda örnek aldık, temennimiz pozitif vaka çıkmamasıö diye konuştu.

'SAĞLIKÇILAR BAYRAMDA DA SAHADA'

Elmalı köyünün muhtarı Mehmet Salih İşyar, sağlık ekiplerinin bayram da sahada olduklarını söyleyerek, "Köyümüze yakın zamanda 200 kadar kişi geldi. Sağlık ekibimiz geldi, numuneleri almaya başladı. Sağlık ekiplerimiz bayram gününde bile çalışıyorlar, bu sürecin hızla tamamlanması için. Sonuçların çıkması ile herkes rahat bir nefes alacak endişe ortadan kalkacakö dedi.

'İZOLASYONA DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul'dan 3 gün önce gelen Hasan Yıldız, test sonuçlarını merakla beklediklerini anlatarak, "Gelirken izolasyona gireceğimizi, 'Covid-19' testi yapılacağını biliyordum. Sağlıkçılar köyümüze kadar geldiler, bizden numune aldılar. Şimdi sonuçları bekleyeceğiz sonra çay bahçemize girerek çayımız hasat etmeye başlayacağızö diye konuştu. Bölgede yaşayan İhsan Gram ise "Seyahat izin belgesi ile geldik. Bu testin bize uygulanacağını biliyorduk. Çok iyi oldu. Varsa bizde bir hastalık köye taşınmaması adına bu testlerle öğreneceğiz. Test çıkana kadar izolasyona devam edeceğiz. Sağlıkçılar buraya kadar geldiler, hem de bayram gününde Rize'ye giriş yapan herkese ulaşıyorlar, emek veriyorlarö dedi.

RİZE Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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