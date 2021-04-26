'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
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'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi

Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de, mayısta başlayacak çay tarımı için hasat döneminde büyük kentlerden bölgeye beklenen 100 binin üzerinde üreticinin çay göçü, hız kazandı.

DOĞU Karadeniz'de, mayısta başlayacak çay tarımı için hasat döneminde büyük kentlerden bölgeye beklenen 100 binin üzerinde üreticinin çay göçü, hız kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Bu kadar hızlı mutasyon geçiren virüsle birlikte mutant virüslerin göç hareketliliğiyle gelmesi yüksek ihtimal. Gelecek kişilerin kendilerini tam kapanmaya almış gibi izole etmelerini öneriyoruz" dedi.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı ortalarında başlayacak çay tarımında geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üretici gelmesi bekleniyor. Büyük çoğu İstanbul ve Ankara'da yaşayan üreticiler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yola çıktı. 'Tam kapanma' ihtimaline karşı çoğu üretici de erkenden memleketlerine gelip, çay bahçelerinde hazırlık yapıyor. Bölgeye gelecek kişilere, virüs taşıyabilecekleri endişesine karşı izole olmaları çağrısında bulunuluyor. 

'İZOLE ETMELERİ ŞART'RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Birol Özgümüş, çay sezonu nedeniyle bölgeye dışarıdan geleceklerin sayısının artacağını belirterek, tedbirli olunması çağrısında bulundu. Prof. Dr. Özgümüş, "Birçok mutant virüsün ve bulaşıcılığı yüksek virüslerin giriş ihtimali artıyor. En önemlisi hareketlilik artıyor. Bu hareketliliği azaltmamız lazım. Bunun için özellikle dışarıdan gelecek kişilerin buradaki aileleri ile birlikte karar verip kapalı ortamlarda birlikte bulunmalardan uzak olması lazım. Çay bahçelerinde bulunup hemen kendilerini toplumdan izole etmeleri şart. Bu hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün bulaşacağı insanı o kadar azaltmış oluruz. Böylece de vaka sayıların istatistiği günden güne düşecek, diye düşünüyorum" dedi.'TAM KAPANMA GİBİ İZOLE OLUNMALI'Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek de "Çay sezonu ile birlikte bölgesel bir hareketliliğin olacağını hepimiz biliyoruz. Bu kadar hızlı mutasyon geçiren virüsle birlikte mutant virüslerin göç hareketliliğiyle gelmesi yüksek bir ihtimal. Gelecek olan kişilerin kendilerini tam kapanmaya almış gibi izole etmelerini öneriyoruz. Kimse ile görüşmeden sadece çay bahçesinde işlerini yapmalılar. Aşı olmaları, maske mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu. 'ÜRETİCİ GEÇEN YILDAN TECRÜBELİ'

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de "Dışarıdan gelenler kendinde virüs olup olmadığını bilmiyorlar. Geldiklerinde çevresindeki insanları eğer taşıdıkları bir virüs varsa koruyabilmeleri için kendilerini en az 10 gün izole etmeleri doğru olacaktır. Çay hasadı tamamen açık alanda gerçekleştiği için aileler birbirlerine gidip gelmedikten sonra hasat yapmada bir sorun yok. Alım yerlerinde de bakkaldan bile daha az kalabalık var. Sosyal mesafeyi de koruduktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Herkes sadece kendi sağlığını düşünse hiç kimsenin başkasına bir şey bulaştırma şansı olmaz. Bu yılki çay sezonunun geçen seneye göre çok daha sağlıklı geçeceğine inanıyorum. Hepimizin geçen seneden tecrübesi var" dedi.


'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi
'Çay göçü' başladı, 'izole' çağrısı geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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