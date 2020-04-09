RİZE Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› RİZE Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor - Haberler
Koronavirüs, Fındıklı, Rize, Güncel

RİZE Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor

Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyorRİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Muhammet Ermiş'in cami hoparlörlerinden yaptığı 'Evde kalun' anonsu ile duyanları güldürdüğü Beydere köyünde, kimse dışarı çıkmıyor.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:56

Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Muhammet Ermiş'in cami hoparlörlerinden yaptığı 'Evde kalun' anonsu ile duyanları güldürdüğü Beydere köyünde, kimse dışarı çıkmıyor. Ermiş'in anonsunu duyanlar ise başka köylerden arayarak, anons için çağırıyor.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, funduğu kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastaluk var" dedi. Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye? diyerek, anonsu tamamladı.

BAŞKA KÖYLERDEN ANONS İÇİN ÇAĞRILIYOR

Ermiş'in sosyal medyada paylaşılan anons görüntüleri ilgi gördü. Anonsun yapıldığı Beydere köyünde ise 'evde kal' çağrılarına uyuluyor. Kimsenin evinden dışarı çıkmadığı köyde, vatandaşlar evlerinde kalıyor. Ermiş'i başka köylerden arayanlar da anons için çağırıyor.

'MESAJIM YERİNE ULAŞTI'

Anonsun yerine ulaştığını, insanların kendilerini arayarak başka köylere davet ettiğini anlatan Muhammet Ermiş 'Köyümüzde şiveli bir şekilde anons yaptık. Anonstan önce dışarıda çok insan vardı. Şu an herkes evinde, ben bile evden çıkmıyorum. Türkiye'nin her yerinde aynı anons yapılıyordu. Biz de Rizeli olduğumuz için farklılık yapmak istedim. Şiveli bir anons yaptım. Herkes de anladı. Şu an herkes evinde, dışarı çıkan yok. Anonstan sonra herkes aradı 'biz senin sözünü dinledik, bir daha anons yap' diye ısrar edenler oldu. Başka köylerden bile arayan oldu. 'Köyümüze gel anons yap' diye talepler geldi. Şu an köyde dışarıda kimse yok. Balkonlarda bile kimseler yok. Mesajım yerine ulaştı? diye konuştu.

'ANONSUN YARARI OLDU'

Karadeniz şivesi ile yapılan anonsun dikkatlerini çektiğini anlatan köy sakinlerinden Ahmet Çolak 'Anons işe yaradı. Köyümüzden Türkiye'ye bile seslenmiş oldu. Köyümüze de mutlaka yararı oldu. Böyle bir gencimizin bu tür durumda bir sorumluluk üstlenmesi ve aklına böyle bir şey gelmesi özveridir. Buna bizim yanlış demememiz mümkün değildir' diye konuştu.

Beydere Köyü Muhtarı Ziya Ermiş de 'Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olduğu zamanlarda Muhammet kardeşimiz kendine ve yöremize has üslupla vatandaşımıza yardımcı olmak için böyle bir anons yapmış. Bu anonsun faydalı olduğuna inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Ali Çolak ise 'Gerçekten güzel bir şey yaptı. Toplumda olan bir sorunu ortadan kaldırmış oldu. Bu anons halkın dışarı çıkmaması ve salgının yayılmasının önüne geçilmesi için çok yararlı oldu. Anonsu duyduktan sonra daha dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Bu anons bizi hem heyecanlandırdı, hem sakinleştirdi' dedi.

RİZE Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Guido Senia Simge Sağın
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: RİZE Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:18:14. #1.15#
title