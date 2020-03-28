RİZE Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermişRİZE'de, boşandığı Hatice Kurt'u (46), caddede yürüdüğü sırada, sosyal medya hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren Ali Rıza Havuz'un (61) 3 farklı sosyal medya hesabından birinde, 'Emek verdiğin insanlar bir gün...

Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş

RİZE'de, boşandığı Hatice Kurt'u (46), caddede yürüdüğü sırada, sosyal medya hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren Ali Rıza Havuz'un (61) 3 farklı sosyal medya hesabından birinde, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Havuz'un Kurt'u vurduktan saniyeler sonra polis tarafından yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz'u yakalayarak, gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt'u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz'un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. Havuz'un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı görüldü.

BÖYLE YAKALANDI

Katil zanlısı Ali Rıza Havuz'un olaydan saniyler sonra polis ekiplerince yakalandığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun üzerine atlayarak, tabancayla etkisiz hale getirdiği Havuz, kalabalığın arasından alınarak polis otosuna götürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rize Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Ali Rıza Havuz, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Havuz ile beraberindeki 2 polis memurunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kaynak: DHA