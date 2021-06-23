Rize Belediyespor'lu Azmi Kocabey'den Avrupa'da Bronz Madalya
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Rize Belediyespor'lu Azmi Kocabey'den Avrupa'da Bronz Madalya

Rize Belediyespor'lu Azmi Kocabey'den Avrupa'da Bronz Madalya
Habermetre - Haberler | Toplum

19-20 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan 27 ülkenin ve 369 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa kupasında Milli judocumuz ve Rize Belediyespor kulubü sporcusu Azmi Kocabey 3. olarak bronz madalya kazandı.

19-20 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan 27 ülkenin ve 369 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa kupasında Milli judocumuz ve Rize Belediyespor kulubü sporcusu Azmi Kocabey 3. olarak bronz madalya kazandı.

İlk macını bay geçen Kocabey, ikinci macında seri başı olan İtalyan rakibini mağlup etti. Ücüncü maçında Çekya'lı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Slovekyalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Azerbeycanlı rakibine altın puanla (wazari puanıyla) yenilerek üçüncülük mücadelesine düştü ve bronz madalya macında rus rakibini ippon puanıyla kısa sürede yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kocabey, turnuvanın 1. gününde erkekler kategorisinde tek madalya alan sporcu olarak günü sonlandırdı.

Hedeflerinin önümüzde aylarda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk olduğunu belirten Antrenör Gökcan Akgün, "hedefimiz olan Avrupa şampiyonasında Ülkemize ve Rizemize Güzel Başarılar getireceğiz inşAllah" dedi.

Kaynak: Habermetre

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