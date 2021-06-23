Rize Belediyespor'lu Azmi Kocabey'den Avrupa'da Bronz Madalya

19-20 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan 27 ülkenin ve 369 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa kupasında Milli judocumuz ve Rize Belediyespor kulubü sporcusu Azmi Kocabey 3. olarak bronz madalya kazandı.