Rize Belediyesi yemek bulamayan sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmıyor

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:22

Yoğun kar yağışına maruz kalan ilimizde Rize Belediyesi yapmış olduğu karla mücadele çalışmalarının yanı sıra, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayarak karınlarını doyurmak için çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde yaşamlarını sürdüren köpeklere özel mama dağıtan ekipler, güvercin ve diğer kuş çeşitlerine ise yem veriyor. Daha önce Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sahil kısmında kuşlar için yapılan yemliklerin bulunduğu alana giden görevliler yem bulmakta güçlük çeken farklı türlerdeki kuşlara yem dağıtıyor.

Kar yağdığı günden itibaren başlatılan yemleme çalışmaları şehir merkezinden kar kalkana kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler