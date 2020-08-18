Rize Belediyesi su hattından elektrik üretecek
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Rize Belediyesi su hattından elektrik üretecek

Rize Belediyesi, su hattından hidroelektrik üretimi çalışmasıyla elektrik üretip milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Rize Belediyesi su hattından elektrik üretecek
18.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:42

Rize Belediyesi, su hattından hidroelektrik üretimi çalışmasıyla elektrik üretip milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinin üst kesiminde bulunan 400 metre rakımlı Dağbaşı mahallesindeki belediye su deposundan eskiyen ve çelik borularla değişimi devam eden 2700 metrelik hatla 100 metre rakımda bulunan Atmeydanı mahallesindeki su deposuna su aktarılacağı belirtildi.

Suyun aktarıldığı yer olan Atmeydanı mahallesi Dosma mevkinde olan su deposunun girişine 0,8 megavat elektrik üretim gücünde olan hidroelektrik türbini yerleştirileceği ifade edilen açıklamada, "Aradaki 300 metrelik rakım farkından oluşan basınç ve içme suyu hattının sürekli akım oluşturması sebebiyle günün 24 saati elektrik üretilebilecek. Böylelikle hem milli ekonomiye katkı sağlanacak hem de belediye gelir elde etmiş olacak."

Açıklamada, ayrıca yüzde 65'lik kısmı tamamlanan projede çalışmaların devam ettiği, üretilen elektriğin ana şebekeye satılmasıyla birlikte 4 milyon lira gelir kazanılacağı, belediyenin bu gelirle birlikte şehirdeki alt ve üst yapı çalışmalarına daha fazla bütçe ayırma imkanı bulacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediyenin yatırım bütçesinin arttırılması yönündeki girişimlerinin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Metin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu yatırımla birlikte sürekli olarak yüksek basınçla akan sudan elektrik üreteceğiz. Belediyemiz şehirde yapmış olduğu çalışmalarında kullanmak üzere önemli bir gelir kazanmış olacak. Ayrıca bu yatırımı da yaptığımız finans çalışmalarıyla kendi kendini ödeyen ve ödedikçe belediyeye gelir bırakan bir yöntemle gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

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