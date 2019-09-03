Rize belediyesi şehir içi trafiğini düzene sokmakta kararlı

03.09.2019 17:08

Meydan projesi öncesinde trafik sıkışıklığına neden olan bu kısımda yol aksı 3 şerit akacak şekilde düzenlenip, yol şerit ve yaya geçidi boyama çalışmaları yapılarak gerekli uyarı ve yönlendirme levhaları yerleştirildi. Taşıt ve yaya için daha güvenilir hale getirilerek trafik akışında rahatlama sağlandı.

Meydandan üç şerit olarak gelen yol aksının devamını sağlamak amacıyla Kanburoğlu Sokak'a kadar olan kısımda parklanmalar tamamen engellendi. Atatürk Caddesi'nde Akbank kavşağına kadar olan kısımda parkomat uygulaması kaldırılarak 15 dakikalık sınırlı ücretsiz park uygulanıyor. 15 dakikayı aşan ve ikinci sıra park yapanlar için mobese ve trafik ekiplerince cezai işlem uygulanıyor.

Menderes Bulvarı'ndan Tevfik İleri Caddesi'ne katılımda parklanmaları engellemek amacıyla delinatörlerle yol bölünerek çift şerit trafik akışı sağlanarak, devamında eski orta camii alanında beton bloklarla yol bölünerek delinatörler yardımıyla çift şerit gidiş-geliş olacak şekilde düzenleme yapıldı. Çalışmalar neticesinde Meteler Kavşağı'nda ve Tevfik İleri Caddesi boyunca araç trafiğinde akışkanlık sağlandı.

Kaynak: Bültenler