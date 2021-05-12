Rize Belediyesi, çalışanlarının bayramını isimlerini yazdığı afişle kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize Belediyesi, çalışanlarının bayramını isimlerini yazdığı afişle kutladı

Rize Belediyesi, çalışanlarının bayramını isimlerini yazdığı afişle kutladı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize Belediyesi, çalışanlarının ramazan bayramını, isimlerinin tek tek yazıldığı afişle kutladı.

Rize Belediyesi, çalışanlarının ramazan bayramını, isimlerinin tek tek yazıldığı afişle kutladı.

Kentin çeşitli yerlerinde billboardlara asılan afişlerde tüm belediye personelinin isimlerine tek tek yer verildi.

Afişe, Ramazan bayramınız mübarek olsun, 'Biz bir aileyiz' notu eklendi. Alfabetik sıraya göre yazılan isimlerin yer aldığı afişle Rizelilerin ve belediye personelinin bayramı kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rize Belediyesi, çalışanlarının bayramını isimlerini yazdığı afişle kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:22:32. #1.14#

title