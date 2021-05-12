Rize Belediyesi, çalışanlarının bayramını isimlerini yazdığı afişle kutladı

Rize Belediyesi, çalışanlarının ramazan bayramını, isimlerinin tek tek yazıldığı afişle kutladı.

Rize Belediyesi, çalışanlarının ramazan bayramını, isimlerinin tek tek yazıldığı afişle kutladı.

Kentin çeşitli yerlerinde billboardlara asılan afişlerde tüm belediye personelinin isimlerine tek tek yer verildi.

Afişe, Ramazan bayramınız mübarek olsun, 'Biz bir aileyiz' notu eklendi. Alfabetik sıraya göre yazılan isimlerin yer aldığı afişle Rizelilerin ve belediye personelinin bayramı kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal