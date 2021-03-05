Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı

05.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:36
Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Belediye ve TOKİ yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek taşınma ve kira yardımını görüştü. Görüşmeler sonrasında esnaflar hızlı bir şekilde geçtiğimiz ay iş yerlerini tahliye etti. Esnafların iş yerlerini terk etmesiyle ortaya çıkan görüntü ise olayın ciddiyetini tam anlamıyla ortaya koydu.

Boş dükkanlarda duvarların ufalandığı görülürken, paslanmış inşaat demirleri de gün yüzüne çıktı. Bazı işletmelerde ise kolonların ve kirişlerin dükkana yapılan tadilatlar esnasında kesildiği ve kolonlara ciddi zarar verildiği de gözlerden kaçmadı. Tören ile başlayan yıkıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra ilgili kurum amirleri ve siyasiler katıldı. - RİZE

Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı
Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı
Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı
Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:43:29. #1.15#
title