Rize belediye bloklarındaki yıkım başladı

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Belediye ve TOKİ yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek taşınma ve kira yardımını görüştü. Görüşmeler sonrasında esnaflar hızlı bir şekilde geçtiğimiz ay iş yerlerini tahliye etti. Esnafların iş yerlerini terk etmesiyle ortaya çıkan görüntü ise olayın ciddiyetini tam anlamıyla ortaya koydu.

Boş dükkanlarda duvarların ufalandığı görülürken, paslanmış inşaat demirleri de gün yüzüne çıktı. Bazı işletmelerde ise kolonların ve kirişlerin dükkana yapılan tadilatlar esnasında kesildiği ve kolonlara ciddi zarar verildiği de gözlerden kaçmadı. Tören ile başlayan yıkıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra ilgili kurum amirleri ve siyasiler katıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı