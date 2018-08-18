Rize Bakkallar ve Bayiler Odası ABD Mallarına Boykot Çağrısında Bulundu

Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç, bazı yabancı firmaların Rize'deki bakkallara ürün satışını durdurduğunu, ardından yüzde 50'ye varan zam oranları ile satışa başladığını ve ABD ile Türkiye arasında yaşanan durumu kriz ortamına çevirmek istediklerini söyledi.

Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç, ülkemizde geniş bir ticari pazara sahip olan yabancı menşeli firmaların Rize'deki yerli bakkal ve marketlere ürün satışını durdurduğunu ve kriz ortamı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek yaşanan bu vahim gelişmelerin ardından Rize ve ilçelerinde tüm yerli ve milli marketlere ABD ve İsrail menşeli ürünlerinin boykot edilmesi ve bu ürünleri tercih etmemesi çağrısında bulundu.

Son 10 gün içerisinde söz konusu firmaların satışını durdurmasının ardından ilgili bölge müdürlükleri ile irtibata geçtiğini ve tepkilerini kendilerine ilettiklerini ifade eden Koç, "Tepkilerimiz üzerine firmalar sistemi açarak tekrar satışa başladılar. Ancak bu kez yüzde 30 ve 50'lere varan bir zam uygulaması ile karşı karşıya kaldık. Bunun üzerine biz de oda olarak boykot kararı aldık. Rize ve ilçelerinde bu karara davet ederek ABD ve İsrail menşeli ürünlerin tercih edilmemesi için çalışma yürüteceğiz. Biz bakkallar olarak elbette tüketicilerimizin isteklerini sunmak zorundayız fakat, oluşturulmaya çalışılan kriz ortamı ve zam uygulamaları hakkında tüketicilerimizi de bilinçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Hazırlayacağımız el broşürleri ile ABD ve İsrail mallarını, bu malların dağıtımını yapan firmaları ifşa edeceğiz" dedi.

Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koç, Rize'de üretim yapan iki su firmasının dövizi bahane ederek ürünlerine yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmesini de eleştirerek "Bu durum biz bakkal esnafı tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Ümid ederim ki biraz duyarlı olarak yaptıkları zammı geri çekip sahip oldukları pazar payını kaybetmeden ticaretlerine devam ederler" ifadelerini kullandı. - RİZE