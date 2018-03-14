Rize Bakan Bak'ın Acı Günü-Hd

Bakan Bak'ın acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden halası Sabriye Biber'in (94) cenaze namazına katıldı.

Tedavi gördüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat eden Sabriye Biber için Pazar ilçesi Sahil Camiinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Bakan Bak, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının Sabriye Biber, Akmescit Köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.