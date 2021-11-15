RİZE (Habermetre) - RİZE ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN TEMELİ ATILDI. .

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İslampaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPA II. dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı projelerinden "Rize Atıksu Arıtma Tesisi"nin temel atma törenine katıldı.

Temel atma törenine; Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus MEYER-LANDRUT, Rize Vali Yardımcıları Ömer Faruk Duman, Kübra Baka Kılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali yardımları Dairesi Başkanı ve IPA Direktörü İsmail Raci Bayer, Proje Müşaviri - Eptisa Türkiye ve Orta Asya Direktörü Sn. Serdar HAKKAÇIRMAZ, Yapım Yüklenicisi - Airbiogaz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet IZOLLUOĞLU katıldı.

Temel atma töreni proje tanıtım filminin izlenilmesi ile başlatıldı.

Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer - Landrut; İlk defa Rize'ye geldiğini söyleyerek misafirperverliklerinden dolayı Vali yardımcısı ve Belediye Başkanına gün ışığı içeren bir gün yaşattıklarından ötürü teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Büyükelçi Landrut, "Şunu belirtmek isterim ki bu proje Avrupa Birliğinin en büyük projelerinden biri. Eminim ki proje çevrenin korunmasına Rize halkının sağlığının korunmasına ve çok güzel olan Karadeniz in korunmasına yardımcı olacaktır. Çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak olan proje umuyorum açılış töreni ile yine bizleri buluşturacaktır"dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin; "Proje ile Alipaşa'dan Gündoğdu Bozukkale ye 17km'lik bir konrektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa mahallemiz de burada 30 dönümlük bir ileri biyolojik arıtma ile beraber Rizenin 250 bin nüfusuna seslenebilecek 2050 yıllarına kadar bizi idame ettirecek gayet çevreci bir projenin adı olmakta Rize Atık su projesi. Avrupa birliği delegasyonuna Bakanlığımızın yetkililerine yüklenici firma ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum bu güzel projenin Rize'ye kazandırılmasından dolayı. İlimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum " diye konuştu.

Proje tanıtımını Proje müşaviri Eptisa Türkiye ve Orta Asya Direktörü Serdar Hakkaçırmaz yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali yardımları Dairesi Başkanı ve IPA Direktörü İsmail Raci Bayer; "Toplam maliyeti yaklaşık 20 Milyon Avro olan Rize Atıksu Projesi'nin %85'i Avrupa Birliği, %6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve %9'u Rize Belediyesi tarafından finanse edilmektedir"dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni için Butonlara basılarak projenin ilk startı verildi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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