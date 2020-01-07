Rize-Artvin Havalimanı’nın yarısı tamamlandı
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de 2017 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2. havalimanı Rize Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı.
07.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:58
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de 2017 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2. havalimanı Rize Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com