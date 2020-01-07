Rize-Artvin Havalimanı’nın yarısı tamamlandı

07.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:58

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de 2017 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2. havalimanı Rize Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı.