Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları yüzde 69 oranında tamamlandı Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yeni iş güncellemesi ile beraber günlük 90 - 95 bin ton dolayında dolgu yapıldığını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yeni iş güncellemesi ile beraber günlük 90 - 95 bin ton dolayında dolgu yapıldığını söyledi.

Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinin her şeyi etkilediği gibi havalimanı da etkilediğini ifade eden Çeber, "Şuan alt yapı çalışmaları yüzde 69 seviyelerine geldi. 85,5 milyon ton dolgunun yaklaşık 60 milyonunu geçmiş olduk. Pandemiden önce 120 bin ton dolgu yapılıyordu. Yeni iş güncellemesi ile beraber günlük 90-95 bin ton dolayında dolgu yapılıyor." dedi.

Çeber, havalimanının bitim tarihinin biraz etkilenmiş olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin resmi bitiş tarihi Ocak 2022. Bizim gönlümüzden geçen ise 29 Ekim 2020 idi. Belki bu biraz ötelenecek olabilir. Havalimanı bittiğinde bölgenin ticaretine, turizmine ve ulaşımına çok fayda sağlamış olacak. Doğu Karadeniz Bölgemizde kesintisiz hava ulaşımını sağlamış olacağız. Havalimaını Rize merkeze 34 kilometre, Hopa'ya ise 54 ve Artvin'e ise 125 kilometre uzaklıkta. Havalimanız bittiğinde bu iki ilin de problemi de çözülmüş olacak. Havalimanımızın 3 kilometre pisti olacak. Dünyada en geniş gövdeli uçaklar bu havalimanımıza inmiş olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitemizle hizmet verecek. Bölgemize çok ciddi anlamda fayda sağlayan bir yatırım en kısa sürede tamamlanmış olacak."

"Turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi"

Havalimanı yapılırken turizm boyutuna da bakıldığını kaydeden Çeber, şöyle devam etti:

"Rize'nin turizminin son 13 yıl içerisinde 250 bin kişilerden bir milyon kişiye çıktı. Son iki yıl içerisinde Rize'ye gelen turist miktarı 950 bin ile 1 milyon 100 bin kişi arasında değişti. Bunun da yaklaşık 250 bin kişisi ise yabancı. Onlar da bu havalimanın açılmasını bekliyorlar. Bugün itibari ile ilimize gelen yabancı turistler Trabzon üzerinden ulaşıyor. Rize-Artvin havalimanı ile beraber artık direk uçuşlarımız başlamış olacak. Rize'de turizm gibi bir çok düşünce ve projemiz var. Kayak merkezleri anlamında yapmayı planladığımız çok şey var. Onlara dönük planlarımız devam ediyor. yatırımları da yakında başlamış olacak. Doğa, eko, çevre ve sağlık turizmi hepsi bizim ilimizin ileriye dönük perspektifinde çok önemli yatırımlar ve projeler. Bunların hepsine havalimanız açıldığında fayda sağlamış olacak. Türkiye'de turizm başlı başına bir yatırım. Karadeniz anlamında turizm bizim için son yıllarda ikinci sektör haline geldi."

Koronavirüs tedbirleri

Çeber, yeni tip koronavirüs salgını konusunda ise son bilgileri paylaştı.

Çeber, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına uymalarını istediklerini belirterek, "Bu üç adıma uyduğumuz sürece adım adım rahatladığımızı görüyoruz. Rize olarak daha önce çay müstahsillerine yönelik test yapmıştık. Bu tarama sonucunda 22 vakamız vardı. Bunların hemen hemen hepsi iyileşti. Bu çalışmadan sonra riskli meslek grupları üzerinde taramalar yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 900 testi tamamladık. Şuan bunların içinde bir vakamız var. O da turizm sektöründe çalışan ve seyahat öyküsü olan bir hemşehrimiz. 900 teste bir vakaya rastlamış olduk. Bu da çok anormal bir sayı değil. Hastanemizde uzun süredir yatan entübe hastamız amcamız dışında 8-10 vakamız kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA