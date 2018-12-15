Rize-Artvin Havalimanı'nda Denize 17, 5 Milyon Ton Taş Döküldü

havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı'nda müthiş bir mühendislik uygulaması yapıldığını ifade eden Vali Çeber, "Sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde devam eden ve günübirlik takip ettiği çok büyük bir projeye imza atılıyor. Havalimanı bölge için çok önemli, biz de çok önemsiyoruz. Şu an için 17,5 milyon metreküp civarında dolgu yapıldı. Günde 80 bin ton civarında dolgu yapılıyor. Önce dış mendireğe bir koruma hattı çekildi. İçerideki pist alanında da çalışmalar yapılıp, belli bir seviye getirildi. O alandaki kapasite günlük 100 bin ton dolguya da müsait olmasına karşın bu bölgenin iklim ve coğrafi şartları ile bazı zamanlarda trafikte yaşanan sıkıntılardan dolayı günlük 70- 80 bin ton dolgu ortalaması ile ilerleniyor" dedi.

'DIŞARIYA AÇILAN KAPIMIZ OLACAK'

Yol ve ulaşımın turizmin can damarı olduğunu kaydeden Vali Çeber, "20 yıl önce ülkemizde uçağa binme oranıyla, bugünkü oranı karşılaştırırsanız ülke olarak nereden nereye geldiğimizi görürsünüz. Rize-Artvin Havalimanı bittiğinde hem bölge insanımızın çok önemli bir ihtiyacı giderilecek, hem de bizim dışarıya açılan kapımız olacak. Bizim bu noktada 'kendimizi kime tanıtacağız', 'hedef kitlemiz kimlerdir' gibi soruları sormamız gerekiyor. Doğamızı, çevremizi, yeşil yolumuzu, yaylalarımızı hangi konseptlerde açacağımızı bu işin bileşenleri ile konuşacağız. Rize, bölge ve memleketimiz için en doğru olanı yapacağız" diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

- Rize