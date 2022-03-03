Rize, Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

TRABZON (AA) - Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

İlgililerin ve vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ile don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.