Rize apa üyesi ülke temsilcileri rize'de toplandı

26.10.2019 15:44

Rize'de, Asya Parlamentoları Asamblesi (APA) 1'inci Yürütme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili üye ülke temsilcilerini bilgilendirildi.

Rize'de bir otelde düzenlenen Asya Parlamentoları Asamblesi (APA) 1'inci Yürütme Komitesi Toplantısı'na, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile aralarında Katar, Rusya, Afganistan ve İran'ın bulunduğu 17 ülkeden temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Asya'yı ilgilendiren birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, bu konuların en başında terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Erdoğan, Tüm dünya Suriye'de sonu gelmeyen savaşlara tanıklık ediyor. Bu durum terör örgütlerine zemin hazırladı. PYDYPG, Kuzey Suriye'ye yayıldı. Bölgesel güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eder hale geldi. Türkiye farklı platformlarda diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulundu. Müttefiklerimiz ile güvenli bölge oluşturulması için her türlü temas yapıldı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler 51'inci madde hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan operasyonda yalnızca teröristlerin sığınakları, barınakları ve ekipmanları vurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya müzakereleri sonucu bu iki güç, güvenlik için Türkiye ile birlikte çalışmayı kabul etmiştir. Operasyonla birlikte burada terör oluşmasının önüne geçtik. Oluşan statükoyu koruyacağız. Terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturacağız?? dedi.

Toplantıya verilen arada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, APA olarak savaş, terörizm, insani durumları ele aldıklarını kaydederek, Biz bu toplantılarda Asya'yı ilgilendiren birçok konuyu ele alıyoruz. Bu konular içinde en başta terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar, örnek verecek olursak başta Filistin olmak üzere bölgemizdeki en önemli sorunlardan biri olan Filistin halkına yapılan zulümleri gündeme getiriyoruz. Diğer taraftan Arakan müslümanlarından bahsediyoruz. Arakan müslümanlarına acilen destek olması gerektiğini ve Yemen'deki insani durumdan bahsediyoruz. Suriye'deki savaştan bahsediyoruz. Bunlar ilgili çok önemli kararlar alıyoruz. APA Türkiye için çok önemli bir platform çünkü, FETÖ'yü ilk terör örgütü ilan eden uluslararası kuruluştur. Aynı zamanda geçen yılki Kaşıkçı cinayetini kınadık. Bu anlamda Türkiye'nin, aktif yer aldığı birçok konuyu masaya yatırıp tartıştığı kararlar çıkarttığı bir mecra, daha da kuvvetli olacağız daha aktif olacağız?? diye konuştu.

Toplantı 2 gün boyunca basına kapalı olarak devam edecek.

Kaynak: DHA