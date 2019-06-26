RİZE ALABORA OLAN KAYIKTAN DENİZE DÜŞEN 4 KİŞİ KURTARILDI

RİZE'de, dalgalı denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de sabah saatlerinde denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Kıyıdan kayığın alabora olduğunu görenler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri denizde düşen 4 kişiyi balıkçılarında yardımıyla kurtardı. Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alabora olan ve batmak üzere olan kayık kıyıya çekildi.

Kaynak: DHA