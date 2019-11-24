Rize, 2'inci Kitap Fuarı açıldı

24.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:01

RİZE'de, 'Bu topraklar kitap okudukça yeşerir' sloganı ile düzenlenen 2'nci Kitap Fuarı törenle açıldı. 10 gün açık kalacak fuarda, 60 yazar ile 70 yayın evi kitapseverlerle buluşacak.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki, 2'nci Rize Kitap Fuarı'nın açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Yazar Mete Yarar ile davetliler ve öğrenciler katıldı. Rize Valiliğinin himayelerinde, Rize Merkez Muhtarlar Derneğinin organizesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açılan fuarda, 60 yazar ile 70 yayın evi kitapseverlerle buluşacak.

'ÇOK DEĞERLİ YAZARLAR BURADA OLACAK'Rize Valisi Kemal Çeber, fuarda çok çeşitli ziyaretçilerin ve yazarların Rizeliler ile buluşacağına belirterek, "Herkesin bu fuardan istifade edebilmesi için bazı tedbir ve düzenlemeler yaptık. 'Kitap almak istiyorum, fakat alamıyorum' diyen kimse olmayacak. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Dijital bir obezite ile mücadele ettiğimiz bu dönemde; çocuklarımızı gençlerimizi kitap kokusuyla, kitapların sayfaları arasında kaybolma hissiyle, kıvrılıp bir koltuğa bu hissi tatmasını arzu ediyorum. Çok değerli yazarlar burada olacak. Tüm kitapseverleri bu fuara davet ediyorum" dedi.'BİLGİYE KİTAPTAN ULAŞALIM'Rize Merkez Muhtarlar Derneği'nin Başkanı İrfan Kaya da kitabın arkadaşlığının hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "Kitap; aklımızı aydınlatır, ruhumuzu ısıtır, bizi donatır. Şu internet çağında, içimizin dışımızın internet olduğu bu çağda, eğer aslımızı korumak, kimliğimizi korumak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak samimiyetle söylüyorum; kitap okumayı hayatımızın bir parçası haline getirelim" diye konuştu.METE YARAR: OKUYAN BİR İL RİZEFuarın açılış konuğu olan yazar Mete Yarar ise eşinin Rizeli olduğunu belirterek, "Rize'de olmaktan dolayı mutluyum. Fuarın konuklarının en önemli fırsatları burada sevdikleri yazarlarla sohbet etme şansları oluyor. Konferanslara katılarak yazarlara soru sorun. Kitap almaktan öte yazarlarla düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bizlerde okurlarımızdan çok şey öğreniyoruz. Okuyan bir il Rize. Bu da her yerde görülüyor. Ülke siyasetinde önemli temsilcileri var bu ilin. Türkiye'de birçok iş adamı Rizeli. Aydınlar Rize'den çıkıyor. Okuyan şehre yakışan bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.Açılışın ardından fuarı gezen protokol üyeleri satın aldıkları kitapları çocuklara hediye etti. 1 Aralık tarihine kadar açık kalacak fuarda yayın evleri kitaplarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yaptı.

Kaynak: DHA