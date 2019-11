Rize 107 yaşındaki emine nine, kendi işini kendisi görüyor

06.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:27

107 yaşındaki Emine nine, kendi işini kendisi görüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 4 çocuk, 20 torun sahibi Emine Özkurt (107) ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisi görüyor, yemeğini yapıyor, sobasını yakıyor, ziyarete gelen misafirlerini ağırlıyor. Özkurt, sağlıklı ve dinç halini her sabah içtiği ballı ılık suya borçlu olduğunu söylüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Emine Özkurt ilerleyen yaşına rağmen dinçliği ile dikkat çekiyor. 4 çocuk, 20 torun sahibi kadın, oğluyla beraber yaşadığı evde her işini kendisi görüyor. Yemek yapabilen, sobasını yakabilen, çay demleyen, bulaşık yıkayıp, evi süpüren Emine nine çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor. Özkurt, sağlıklı ve dinç halini ise her sabah içtiği ballı ılık suya borçlu olduğunu söylüyor.

Lazca konuşan Emine nine 'Her gün düzenli olarak sıcak suya kattığım balı içiyorum, çok fazla yemek yemeyerek meyve ve sebze tüketiyorum. Çok fazla yemek yediğimde karnım şişiyor rahatsız oluyorum, o yüzden az az yiyorumö dedi.

Uzun yaşamanın güzel olduğunu anlatan Özkurt, 'Bazen ölsem de kurtulsam' diyorum, oğlum bana kızıyor. Bana 'ben öleyim de sen yaşamaya devam et? diyor. Çok fazla sağlık problemim ağrım sızım yok. elimden her iş geliyor. Çocuklarım bırakmıyorlar ama evimi süpürüyorum, bulaşıklarımı yıkıyorum, soba yakıyorum, yemek hazırlıyorum, bu şekilde de günümü geçiriyorum. Annemi, babamı çok erken yaşlarımda kaybettim, onun büyük acısını yaşadım. Babamdan kalan maaşımı hala alıyorum diye konuştu.

10 YAŞINDA ATATÜRK İLE KARŞILAŞMIŞ

10 yaşındayken göz ameliyatı için gittiği İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıp sohbet ettiğini anlatan Emine nine '1920 yıllarıydı, gözümden ameliyat olmuştum. Hastaneden ayrılırken doktorların yanında Atatürk vardı. Onlarla oturduk sohbet ettik. O bana anlattı ama ben Türkçe konuşamadığım için cevap veremedim. Sohbet esnasında 'Annen, baban öldüğü zaman ağlama, biz sana bakacağız'dedi. Çok güzel bir andı, o anı unutamıyorum. Savaş yıllarında çok fakirlik dönemleri yaşadık. Annem bahçeden bir avuç arpa getirir, değirmende öğütür, o bir avuç arpadan azıcık suya katardı, bizde sabah akşam çorba niyetine onu yerdik. Onu bulamayanlar yetişmemiş mısır yerlerdi dedi.

'ANLATTIĞI HERŞEY ÇOK ETKİLEYİCİ'

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu da halası Emine Özkurt'un yaşayan tarih olduğunu belirterek Anlattığı şeyler çok etkileyici. Eskileri çok iyi hatırlıyor. Cumhuriyetin kurulduğu yılları anlatıyor. O gün yaşadıkları zorlukları her konuşmamızda muhakkak vurguluyor. Bir avuç arpa ile o yıllarda günlerce karın doyurduklarını ifade ediyor. Uzun ömrüne rağmen bu kadar sağlıklı olmasının sırlarını bizimle de paylaşıyor ama biz çok fazla uygulamıyoruz. Çok düzenli, çok prensipli halamız. Allah hepimize uzun ömürler versin, yaşamak güzelö ifadesini kullandı.

