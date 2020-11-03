Rızabey apartmanından bir hacı haber daha (2)
03.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:58
EŞİ DE ÇIKARTILDI İzmir'deki deprem faciasının ardından Rızabey apartmanındaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray'ın ardından eşi Filiz Altunsaray'ın da cansız bedeni çıkartıldı.
EŞİ DE ÇIKARTILDI
İzmir'deki deprem faciasının ardından Rızabey apartmanındaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray'ın ardından eşi Filiz Altunsaray'ın da cansız bedeni çıkartıldı.
Melis KARAKUZULU/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU