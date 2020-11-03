Rızabey apartmanından bir hacı haber daha (2)
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Rızabey apartmanından bir hacı haber daha (2)

03.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:58
Rızabey apartmanından bir hacı haber daha (2)

EŞİ DE ÇIKARTILDI İzmir'deki deprem faciasının ardından Rızabey apartmanındaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray'ın ardından eşi Filiz Altunsaray'ın da cansız bedeni çıkartıldı.

EŞİ DE ÇIKARTILDI 

İzmir'deki deprem faciasının ardından Rızabey apartmanındaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray'ın ardından eşi Filiz Altunsaray'ın da cansız bedeni çıkartıldı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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