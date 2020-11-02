Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları
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Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları

02.11.2020 02:09 | Son Güncelleme: 02.11.2020 02:14

İzmir'deki depremde yıkılan ve yanındaki binanın da yıkılma tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bir süre ara verilen Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

İzmir'deki depremde yıkılan ve yanındaki binanın da yıkılma tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bir süre ara verilen Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alanda incelemede bulundu.

Çevredeki ağır hasarlı binalarda lazer tarayıcılarla yapılan kontrolde devam eden bir kayma olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine enkaz alanına önce dedektör köpekler gönderildi. Arama kurtarma ekip amirlerinin yaptığı taramanın ardından ekipler yeniden alana çağrıldı ve çalışmalar yeniden başladı.

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına, yan binadaki yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verilmişti.

Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları
Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları
Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları
Rızabey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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