Rıza Sarraf'ın izinsiz tadilat davasında hazırlanan bilirkişi raporunda "görüntü kirliliği" vurgusu

21.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:08

Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın onar yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Davanın görüldüğü Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar doğrultusunda söz konusu taşınmazda yapılan keşfe ilişkin inşaat ve harita mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Üsküdar Kandilli Mahallesi Hanımoğlu Yokuşu Sokak'ta bulunan taşınmazın kültür varlığı olarak tespit edildiği, bahçesindeki tek çam ağacının da korunması gerekli tabiat varlığı olduğu belirtildi.

Raporda, eski eser olan yapıda döşemelerin kaydırılıp kat yüksekliklerinin değiştirildiği, kısmi ikinci bodrum katın büyütülerek birinci bodrum kat ile birleştirildiği, çatı mahyasının yüksek kurulduğu, zemin kat seviyesinde arka cephede ilave yapıldığı, yine arka cephede bina kontürünün 1,60 metre büyütüldüğü aktarıldı.

Taşınmazda bodrum kat seviyesinde ön cephede büyüme yapıldığı aktarılan raporda, binanın ön cephesinde zemine beton dökülerek duvar, kolon, kalıp ve demirlerin yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarını koruma alanında olan taşınmazda, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğunun tespit edildiği, suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun betonarme yapılaşmaya ve görüntü kirliliğine neden olduğu kanaatine varıldığı anlatıldı.

Söz konusu binada esaslı inşaat vasfında imalatlarla fazladan yaşam alanı kazanıldığının görüldüğü vurgulanan raporda, inşai faaliyet ruhsat ve eklerine aykırı imalatların taşıyıcı sisteme olumsuz etkisi olabileceği, binaya fazladan kapalı alan kazandırdığı bildirildi.

Bilirkişi raporunda, ruhsata aykırı yapının belediye sınırları içinde bulunun 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine aykırılık teşkil ettiği, bina niteliğindeki yapının keşif tarihi itibarıyla da imara ve ruhsata uygun hale getirilemediği kanaatine varıldığı aktarıldı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşa uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

Sanık Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mesulünün de sanık Firuz Akın Han olduğu ifade edilen iddianamede, sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı, Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptığı kaydediliyor.

İddianamede, Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA