Rıza Sarraf, ABD'de Yapılan Kritik Duruşmaya Katılmadı

ABD'de tutuklu olarak yargılanan ve günlerdir haber alınamayan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf, 27 Kasım'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugün yapılan son ara duruşmaya katılmadı.

AVUKATLARI DA KATILMADI

Sarraf avukatları da duruşmaya, Sarraf'la birlikte yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları katıldı.

ATİLLA'NIN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Hakim Richard Berman, Atilla'nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.

SARRAF'IN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Rıza Sarraf, 19 Mart 2016'da Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Sarraf'a yaklaşık 6 gündür avukatları da dahil kimse ulaşamıyordu.

TÜRKİYE 2 KEZ NOTA VERDİ

Türkiye, Sarraf hakkında bilgi vermesi için ABD'ye bu hafta 2 kez nota verdi. İlk notaya cevap vermeyen ABD'li makamlar, dükü notaya bugün genel bir cevap vererek, Sarraf'ın halen tutuklu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.