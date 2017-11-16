Rıza Sarraf, ABD'de Yapılan Kritik Duruşmaya Katılmadı
Yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı için Türkiye'nin ABD'ye nota verdiği Rıza Sarraf'ın, bugün yapılan kritik duruşmaya da katılmaması kafaları karıştırdı.
ABD'de tutuklu olarak yargılanan ve günlerdir haber alınamayan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf, 27 Kasım'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugün yapılan son ara duruşmaya katılmadı.
AVUKATLARI DA KATILMADI
Sarraf avukatları da duruşmaya, Sarraf'la birlikte yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları katıldı.
ATİLLA'NIN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
Hakim Richard Berman, Atilla'nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.
SARRAF'IN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Rıza Sarraf, 19 Mart 2016'da Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Sarraf'a yaklaşık 6 gündür avukatları da dahil kimse ulaşamıyordu.
TÜRKİYE 2 KEZ NOTA VERDİ
Türkiye, Sarraf hakkında bilgi vermesi için ABD'ye bu hafta 2 kez nota verdi. İlk notaya cevap vermeyen ABD'li makamlar, dükü notaya bugün genel bir cevap vererek, Sarraf'ın halen tutuklu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.