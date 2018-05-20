Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Röportajını Trolledi
Göztepe taraftarı olan Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in röportajı sırasında mikrofonlara, "Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptığı esnada ortalığı karıştırdı.
"ŞAMPİYON GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe – Galatasaray maçının ardından yaptığı hareketle gündeme oturdu… Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Rıza Kocaoğlu, "Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum" diyerek alanı terk etti. O anlarda neye uğradığını şaşıran Mustafa Cengiz'in bakışı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan karesi oldu.
YORUMLAR (3)
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Her iki kulübün renkleri aynı olduğundan karıştırmıştır zavallı :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İğrendim şu adamdan. Çukuru falan izlemeyin aç kalsın.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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git ötede oyna ayyaşCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır