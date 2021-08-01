Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Lopez'le karşılaşacak
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Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Lopez'le karşılaşacak

Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Lopez'le karşılaşacak
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nde erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nde erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finale yükseldi.

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen 2 olimpiyat madalyalı milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile bugün saat 12.30'da karşı karşıya gelecek. Rıza Kayaalp, Kübalı Lopez'e Londra 2012'de yarı finalde, Rio 2016'da ise finalde yenilmişti.

KEREM KAMAL, VICTOR'UN FİNALE ÇIKMASINI BEKLİYOR

İlk kez olimpiyat heyecanı yaşayan grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal ise, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya 8-0 yenilerek final şansını yitirdi. Kamal, Ciobanu'nun finale yükselmesi durumunda repesaj mücadelesi yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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