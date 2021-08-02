Rıza Kayaalp yarı finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Kayaalp yarı finalde

Rıza Kayaalp yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp mindere çıktı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Alman Eduard Popp ile karşılaşan Rıza, üstün bir oyun sergilediği rakibi karşısında maçı 6-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, yarı finalde son 3 olimpiyatta altın madalya kazanan ve 5 de dünya şampiyonluğu olan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile mücadele edecek.

Rıza Kayaalp - Eduard Popp müsabakasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs
Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıza Kayaalp yarı finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:22:42. #1.14#

title