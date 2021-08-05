Rıza Kayaalp: "Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm"
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Rıza Kayaalp: "Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Spor

Ankara Esenboğan Havalimanı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in basın için poz vermesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in açıklamaları ANKARA /AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Anadolu...

Ankara Esenboğan Havalimanı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in basın için poz vermesi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in açıklamaları ANKARA/AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu.

Rıza Kayaalp: 'Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm'
Rıza Kayaalp: 'Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm'
Rıza Kayaalp: 'Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm'
Rıza Kayaalp: 'Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Rıza Kayaalp: "Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm" - Haberler Spor
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