Rıza Kayaalp: "Sadece hedefimi (altın madalya) gerçekleştiremediğim için üzgünüm"
Ankara Esenboğan Havalimanı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in basın için poz vermesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in açıklamaları ANKARA /AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Anadolu...
Ankara Esenboğan Havalimanı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in basın için poz vermesi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in açıklamaları ANKARA/AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı