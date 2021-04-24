10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: "Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim"
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10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: "Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim"

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya elde etti.

Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun, 10. kez Avrupa şampiyonluğumu ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığına işaret eden Rıza, "Zor bir yıl geçirdik. Ardından çalışıp, formumuzu tekrar bulup, önemli rakiplerle güreşip 11. final ve 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etmek kolay olmadı. Ama şükürler olsun içimizdeki kazanma arzusu sayesinde bunu başardık." diye konuştu.

Tek eksiğinin olimpiyat altın madalyası olduğunu dile getiren Rıza, "Bu şampiyonluk, benim için de büyük moral oldu. Olimpiyat yolunda emin adımlarla, eksiklerimi gidererek çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, elde ettiği 10. Avrupa şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti:

"İlk gün rakiplerimi kolay geçtim. Ukraynalı ve Rumen rakiplerimi sayı tuşuyla, yarı finalde Alman rakibimi tuşla yenerek finale kaldım. Finalin bir gün sonra olması benim için biraz daha zorlayıcı oluyor. Çünkü yorgunluk bir gün sonra çıkıyor ama finalde de zorlu mücadelenin ardından bu şampiyonluğu ülkeme kazandırmış oldum."

10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: 'Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim'
10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: 'Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim'
10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: 'Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim'
10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: 'Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
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