Rıza Kayaalp olimpiyat üçüncüsü oldu
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Rıza Kayaalp olimpiyat üçüncüsü oldu

Rıza Kayaalp olimpiyat üçüncüsü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 10. gün heyecanıyla devam ediyor. Erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh'in karşısına çıktı. Rakibi önünde müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Rıza, iki devre sonunda 7-2'lik skorla mücadeleden galip ayrıldı ve olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi unvanıyla spor tarihine geçti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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