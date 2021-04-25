Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
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Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu

Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kürsüde İstiklal Marşı'nı okunduğu anlarda minik kızı sevincinden yerinde duramadı.

Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kürsüde İstiklal Marşı'nı okunduğu anlarda minik kızı sevincinden yerinde duramadı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken, babasını ekranda gören Rıza'nın minik kızı sevincinden yerinde duramadı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan milli güreşçi, "Canım kızımın şampiyon olduğumda yaşadığı sevinç... Kızımdan, eşimden, evden ayrı bütün kamplarda özlem dolu emekler, bu sevinç her şeye bedel Allah'a şükürler olsun" notunu ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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