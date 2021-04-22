Rıza Kayaalp'in maçı ne zaman? Avrupa Güreş Şampiyonası hangi kanalda?

Rıza Kayaalp'in maçı ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 19 Nisan 2021 tarihinde başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp'in maçı ne zaman? Avrupa Güreş Şampiyonası hangi kanalda? Avrupa Güreş Şampiyonası hangi gün?

Avrupa Güreş Şampiyonası büyük bir heyecanla takip ediliyor. Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu başaranın ardından Rıza Kayaalp'in maçı ne zaman? Avrupa Güreş Şampiyonası hangi kanalda? sorularının yanıtları merak edildi.

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da 19 Nisan 2021 tarihinde başladı. Serbest stil müsabakalarıyla başlayıp, kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek organizasyon, 25 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda organizasyonda 30 sporcu ile mücadele verecek.

Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova olarak görülen şampiyonanın ilk gününde, serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Sabah seansında elemeler, akşam seansında ise yarı final ile final mücadeleleri yapılacak.

Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova niteliğindeki şampiyona, her akşam 19:00 - 22:00 saatleri arasında TRT Spor2'den canlı yayınlanacak.

RIZA KAYAALP'İN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül'ün başarısından sonra bir diğer başarı Rıza Kayaalp'ten beklenirken, Rıza Kayaalp hazırlıklarına devam ediyor. 25 Nisan tarihine kadar devam edecek organizasyon kapsamında Rıza Kayaalp'in performansını da izleyebileceğiz.

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadrosu şöyle:

- Serbest Milli Takımı: Süleyman Atlı (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), M.Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

- Kadın Milli Takımı: Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Cansu Aksoy (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Merve Pul (72 kilo), Ayşegül Özbege (76 kilo).

- Grekoromen Milli Takımı: Ekrem Öztürk (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Doğan Göktaş 87 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).